«Надо демонстрировать стальные яйца»: Ляшко захотел вести переговоры с Путиным

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Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Сове мнение он выразил в эфире телеканала ICTV.

По его словам, он готов вести переговоры «с кем угодно», чтобы добиться «мира» на Украине. Политик также добавил, что не отказался бы от переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

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«Надо не гибкость спины демонстрировать, а стальные яйца и стальные нервы для того, чтобы достичь результата», — подчеркнул Ляшко.

Ранее возможность переговоров с Путиным допустили все самые популярные кандидаты в президенты Украины — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский.