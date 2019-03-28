«Надо демонстрировать стальные яйца»: Ляшко захотел вести переговоры с Путиным
Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Сове мнение он выразил в эфире телеканала ICTV.
По его словам, он готов вести переговоры «с кем угодно», чтобы добиться «мира» на Украине. Политик также добавил, что не отказался бы от переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.
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«Надо не гибкость спины демонстрировать, а стальные яйца и стальные нервы для того, чтобы достичь результата», — подчеркнул Ляшко.
Ранее возможность переговоров с Путиным допустили все самые популярные кандидаты в президенты Украины — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский.