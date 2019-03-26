Reuters: минюст США опубликует новые детали доклада Мюллера в ближайшие недели

Американский генпропурор Уильям Барр заявил, что новые детали доклада специального прокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», вероятно, представят уже через несколько недель, передает Reuters.

Детали доклада о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года появится в течение «недель, а не месяцев», уточнил Барр.

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Ранее сообщалось, что глава CNN ищет оправдания за конспирологию по «российскому делу».

В конце марта генеральный прокурор США Уильям Барр представил итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера на предмет вмешательства в американские выборы 2016 года и сговора Трампа с представителями России. В докладе Барра утверждалось, что Мюллер пришел к выводу об отсутствии сговора Трампа с Россией, а также говорилось о попытках России вмешаться в выборы. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс США.