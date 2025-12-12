На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России могут повторить сценарий штурма «Азовстали» в другом городе Донбасса

Аналитик Матвийчук: сценарий штурма «Азовстали» может повториться в Димитрове
Сергей Бобылев/РИА Новости

Армия России в Димитрове (украинское название – Мирноград) может повторить сценарий штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Что из себя представляет механизированный завод в Мирнограде: это инфраструктурные железобетонные конструкции, в которых пехота, оснащенная гранатометами и пулеметами, может создать серьезный укрепленный район. Чтобы их оттуда выкурить, необходимо проводить специальную огневую операцию», — подчеркнул он.

По словам Матвийчука, в этом городе ситуация может напомнить события в Мариуполе, когда ВС РФ брали «Азовсталь».

12 декабря российские военнослужащие в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Российские военные продвинулись вглубь фронта, к востоку от Димитрова. Кроме того, по информации украинских журналистов, Вооруженные Силы России заняли позиции севернее города, у основания добропольского выступа.

Минобороны России ранее показало кадры из Димитрова, на которых группа украинских военнослужащих перешла в плен к российским силам. На записи зафиксированы трое украинских солдат, бегущие по территории населенного пункта. В ведомстве уточнили, что пленные были захвачены военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр».

Ранее было названо число населенных пунктов, взятых под контроль ВС РФ за неделю.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
