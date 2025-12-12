На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков заявил, что Донбасс рано или поздно полностью станет российским

Ушаков: Донбасс рано или поздно перейдет под полный контроль России
Roman Naumov/Global Look Press

Донбасс рано или поздно перейдет под полный контроль России. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков газете «Коммерсантъ».

«Рано или поздно. Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное», — сказал он.

Помощник президента добавил, что после присоединения Донбасса там уже может не быть военных, а только Росгвардия и полиция.

Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме на Донбассе.

Украинский лидер допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков назвал возможную цель поездок Зеленского по Европе.

