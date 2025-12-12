На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клава Кока рассказала, когда решила уйти из Black Star

Певица Клава Кока решила уйти из Black Star за три года до окончания контракта
Певица Клава Кока рассказала, когда решила уйти с лейбла Black Star. Об этом сообщило издание «СтарХит».

По ее словам, первые дни самостоятельности в качестве артистки оказались для нее сложными — певице необходимо самой разбираться со своими финансами.

«Я думала об этом года три, в целом. Я еще за три года до окончания контракта думала, как я буду действовать дальше… Стоит ли мне отправиться в свободное плавание или попробовать все-таки дальше двигаться в лейбле?» — делится звезда.

На днях продюсер Павел Курьянов (Пашу) объяснил уход Клавы Коки из музыкального лейбла Black Star. Продюсер отметил, что после 10 лет сотрудничества с лейблом Клава будет полностью развиваться самостоятельно, однако сотрудничество с ней может продолжиться со стороны дистрибуции музыки по обоюдному желанию сторон.

Ранее был назван гонорар телесвахи Розы Сябитовой за помощь в отношениях.

