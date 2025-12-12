Клава Кока рассказала, когда решила уйти из Black Star

Певица Клава Кока решила уйти из Black Star за три года до окончания контракта

Певица Клава Кока рассказала, когда решила уйти с лейбла Black Star. Об этом сообщило издание «СтарХит».

По ее словам, первые дни самостоятельности в качестве артистки оказались для нее сложными — певице необходимо самой разбираться со своими финансами.

«Я думала об этом года три, в целом. Я еще за три года до окончания контракта думала, как я буду действовать дальше… Стоит ли мне отправиться в свободное плавание или попробовать все-таки дальше двигаться в лейбле?» — делится звезда.

На днях продюсер Павел Курьянов (Пашу) объяснил уход Клавы Коки из музыкального лейбла Black Star. Продюсер отметил, что после 10 лет сотрудничества с лейблом Клава будет полностью развиваться самостоятельно, однако сотрудничество с ней может продолжиться со стороны дистрибуции музыки по обоюдному желанию сторон.

