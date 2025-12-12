В Шереметьево ввели временные ограничения

В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево введены временные ограничения в связи с действием сигнала «Ковер». Об этом сообщает воздушная гавань в Telegram-канале.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — отмечается в сообщении.

Несмотря на это, Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, отметили в аэропорту.

До этого в аэропортах московского авиаузла Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые ранее вводились из-за необходимости обеспечения безопасности полетов.

Украинские дроны с ночи пытались атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

Ранее телеведущая Чурикова не смогла вылететь из Ханты-Мансийска из-за закрытого неба.