Сбит девятый беспилотник, летевший на Москву

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
Евгений Биятов/РИА Новости

Девятый беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал он, отметив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Есть ли пострадавшие или повреждения, Собянин не уточнил.

По данным министерства обороны, в период с 9:00 мск до 13:00 мск перехватили 34 дрона ВСУ в семи российских регионах. Больше всего воздушных целей — 11 — перехватили в Брянской области.

В ночь на 12 декабря украинский БПЛА влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате как минимум четыре квартиры получили повреждения. Более того, обломками были посечены припаркованные возле дома автомобили.

Ранее самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за ограничений на использование воздушного пространства.

Атаки БПЛА на Россию
