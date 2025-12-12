На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен тип дронов, атаковавших Москву

SHOT: ВСУ атаковали Московский регион беспилотниками типа FP-1
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), предположительно типа FP-1. Об этом пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Сегодня ночью на подлете к Москве ПВО РФ сбила четыре украинских БПЛА. Один из них — FP-1 — был уничтожен над Воскресенском», — говорится в посте.

По данным канала, боевая часть этого дрона сделана из кумулятивных зарядов общей массой от 50 килограммов. Уточняется, что до этого украинские войска, как правило, использовали ОФБ-60-ЯУ — осколочно-фугасный снаряд, начиненный поражающими элементами в виде 4-мм металлических шариков.

Утром 12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны перехватили один беспилотник, направлявшийся к Москве. Позднее был ликвидирован еще один украинский дрон, запущенный в сторону российской столицы. На места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники профильных служб.

Кроме того, в 5:43 мэр сообщал об уничтожении трех вражеских дронов, летевших на столицу, а в 2:52 — о ликвидации еще одного аппарата. Таким образом, число сбитых БПЛА 12 декабря достигло восьми.

Ранее взрыв украинского дрона повредил жилой дом в Твери.

