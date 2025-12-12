Карину Нигай выгнали из квартиры родители бойфренда: «Жила на вокзале»

Блогерша Нигай рассказала, что в юности два дня прожила на вокзале

Телеведущая и блогерша Карина Нигай в передаче «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» рассказала о первой любви. Ее цитирует пресс-служба канала ТВ-3.

Девушка рассказала, что в 17 лет у нее был бойфренд, учившийся в Москве, куда она только переезжала.

«Его родители были против меня и отправили каких-то родственников, чтобы те выгнали меня из квартиры. Я два дня прожила на вокзале. Он не побежал меня спасать», — говорит Карина.

Через несколько лет Нигай встретила этого мужчину в Китае, когда была в пресс-туре.

Карине Нигай 32 года. Она воспитывает сына, рожденного в уже распавшемся браке с топ-менеджером Вадимом Семеновым.

Осенью выяснилось, какие романтические сцены из литературы пользователи считают самыми будоражащими. Самой романтичной в мировой литературе сценой россиянки назвали объяснение в любви Джейн и мистера Рочестера (17%) в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

Ранее дочь Любови Успенской назвала важные качества своего избранника.