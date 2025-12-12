На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европу назвали «самой серьезной проблемой»

Die Zeit: для Путина и Трампа Европа представляет «самую серьезную проблему»
Julia Demaree Nikhinson/AP

Европа представляет «самую серьезную международную проблему» и для Владимира Путина, и для президента США Дональда Трампа. И оба лидера едины в своем негативном восприятии Евросоюза. Об этом пишет обозреватель немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн.

По словам журналиста, ЕС «воплощает в себе все то, что не импонирует трампистам и путинистам».

«Таким образом, Европа в настоящее время представляет собой самую серьезную международную проблему для Трампа и Путина», — заключил он.

По мнению обозревателя, Путин является примером для Трампа в его крупном геополитическом проекте формирования «западного полушария» под руководством США, состоящего из Северной и Южной Америки.

Также журналист считает, что, подписав новую Стратегию национальной безопасности США, «Трамп дал понять», что поддерживает точку зрения Путина на мир.

Напомним, что 5 декабря 2025 года США опубликовали новую стратегию национальной безопасности. Евросоюз в ней раскритиковали, что возмутило европейских политиков.

Ранее жители трех стран Европы назвали Трампа сильнее своих лидеров.

