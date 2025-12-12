На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финский журналист высказался об особой экономической зоне на границе Финляндии и РФ

Журналист Хейсканен: ОЭЗ на границе РФ и Финляндии не нужна
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о возможном создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на границе с Россией. По мнению обозревателя, эти нововведения не принесут пользы.

«Пока Финляндия не откроет границы, не вернет визы русским, не разрешит инвестировать и не разблокирует счета, ничего не произойдет. <...> И раньше туда тоже никто, кроме русских, не ездил. Поэтому, соответственно, сказки от Орпо мы уже слышали, и это полнейший популизм, и с реальностью не имеет ничего общего», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что граничащие с Россией регионы Финляндии переживают глубокий кризис, поэтому без открытия границ и возобновления добрососедских отношений с Россией ничего не изменится.

По словам Орпо, создание ОЭЗ может стать решением для сложной экономической ситуации на юго-востоке Финляндии. Он отметил, что для работы зоны могут быть рассмотрены меры поддержки, включая льготное налогообложение для бизнеса и развитие туризма.

Речь идет о возможном создании зоны в районе города Иматра, расположенного непосредственно у границы с Россией в регионе Южная Карелия.

Ранее Стубб допустил, что ЕС «в какой-то момент» начнет переговоры с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами