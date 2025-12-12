Финский журналист высказался об особой экономической зоне на границе Финляндии и РФ

Журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о возможном создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на границе с Россией. По мнению обозревателя, эти нововведения не принесут пользы.

«Пока Финляндия не откроет границы, не вернет визы русским, не разрешит инвестировать и не разблокирует счета, ничего не произойдет. <...> И раньше туда тоже никто, кроме русских, не ездил. Поэтому, соответственно, сказки от Орпо мы уже слышали, и это полнейший популизм, и с реальностью не имеет ничего общего», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что граничащие с Россией регионы Финляндии переживают глубокий кризис, поэтому без открытия границ и возобновления добрососедских отношений с Россией ничего не изменится.

По словам Орпо, создание ОЭЗ может стать решением для сложной экономической ситуации на юго-востоке Финляндии. Он отметил, что для работы зоны могут быть рассмотрены меры поддержки, включая льготное налогообложение для бизнеса и развитие туризма.

Речь идет о возможном создании зоны в районе города Иматра, расположенного непосредственно у границы с Россией в регионе Южная Карелия.

Ранее Стубб допустил, что ЕС «в какой-то момент» начнет переговоры с Россией.