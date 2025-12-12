На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ашхабаде завершилась закрытая встреча Путина и Эрдогана

Кремль: встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде шла 40 минут
Alexander Zemlianichenko/AP

В Ашхабаде завершилась закрытая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая длилась около 40 минут. Подробностями их встречи поделились в пресс-службе Кремля.

Переговоры проходили без доступа прессы. Президент России находится в Туркменистане с рабочим визитом: он принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны.

В расписании главы государства также несколько двусторонних контактов. Уже состоялись переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Во время поездки Путин уже провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики сообщил о планах Ирана выкупить участок жедезной дороги до Азербайджана. По словам Пезешкиана, болшая часть его уже принадлежит Тегерану.

Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.

