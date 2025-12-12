В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты

В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов пассажиров.
Около 13:00 временные ограничения начали действовать в аэропортах Магаса, Грозного и Владикавказа. В 12:13 аналогичные меры приняли в аэропорту Махачкалы.
По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом большую часть дронов — 63 — сбили над Брянской областью.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.
Ранее сообщалось, что персонал и наземные службы аэропорта Внуково работают в усиленном режиме.