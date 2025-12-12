Собаки часто видят сны о своей жизни так же, как и люди, и тоже переживают кошмары

Специалисты утверждают, что собаки видят сны, связанные с их повседневной жизнью. Характерные движения питомцев — подергивание лап, изменения дыхания или лай во сне — могут быть признаком того, что они «пересматривают» знакомые места и события, пишет Daily Star.

Как рассказал научный журналист Беки Хупер, ученые изучают активность мозга различных животных, чтобы понять природу их сновидений. Исследования показывают, что многие виды, включая собак, кошек, крыс и птиц, демонстрируют похожие нейронные паттерны во время сна, что указывает на наличие сновидений. При этом отсутствие движения не означает, что животное не видит снов — некоторые дикие виды, вероятно, эволюционно научились спать неподвижно, чтобы не привлекать хищников.

Хупер поясняет, что когда нейронная активность в мозге спящего животного напоминает активность в бодрствующем состоянии, это является прямым сигналом того, что в данный момент животное видит сон.

«Изучая мозговую активность, ученые могут не только подтвердить наличие сновидений, но и понять, о чем именно «мечтают» животные», — отметил он.

Одним из наиболее изученных примеров являются крысы: во время сна их мозг воспроизводит те же маршруты, по которым они двигались, исследуя лабиринты. Более того, как отмечает Хупер, крысы способны мысленно «проигрывать» эти маршруты в обратном направлении и даже представлять новые пути.

Эксперты считают, что домашние питомцы, особенно собаки, переживают аналогичные процессы. Благотворительная организация Blue Cross, занимающаяся защитой животных, заявила, что у собак активируются те же участки мозга, что и у людей во время фазы быстрого движения глаз — именно в этот период происходят наиболее яркие сновидения.

«Мозг собаки обрабатывает информацию очень похоже на человеческий, поэтому можно предположить, что собаки видят сны так же, как и мы», — отмечают специалисты.

Типичные признаки собачьих сновидений включают подергивание лап, мерцание глаз, лай, скуление, движение хвостом и изменения дыхания. Несмотря на это, специалисты признают: определить, видит ли животное хороший или плохой сон, невозможно. Однако поведение во сне может быть косвенной подсказкой — легкое поскуливание, например, может указывать на неприятные переживания.

