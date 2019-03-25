Тимошенко уверена, что выйдет во второй тур с Зеленским

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что выйдет во второй тур выборов вместе с шоуменом Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

По ее словам, она опирается на результаты опроса партии «Батькивщина».

Она также добавила, что 30% респондентов решили не идти на выборы президента Украины.

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Тимошенко подчеркнула, что новый президент Украины должен быть «суперменом», тем кто сможет ликвидировать старую систему управления.

Ранее сообщалось, что за Зеленского готовы проголосовать более 30% украинцев.