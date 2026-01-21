Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Трамп передумал вводить пошлины против ряда стран из-за Гренландии

Трамп: США не будут вводить пошлины против ряда европейских стран
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.

Он рассказал, что на основе продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были сформированы рамки будущего соглашения по Гренландии «и, по сути, всего Арктического региона».

По его словам, это решение станет важным для США и всех стран НАТО.

«Исходя из этого понимания, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля. В настоящее время ведутся дополнительные обсуждения, касающиеся «Золотого купола», поскольку он имеет отношение к Гренландии», — написал Трамп.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере продвижения переговоров, добавил президент.

21 января на Международном экономическом форуме в Давосе Трамп выразил надежду, что силовой захват Гренландии не понадобится.

Ранее минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США в Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678385_rnd_3",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+