Трамп передумал вводить пошлины против ряда стран из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.
Он рассказал, что на основе продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были сформированы рамки будущего соглашения по Гренландии «и, по сути, всего Арктического региона».
По его словам, это решение станет важным для США и всех стран НАТО.
«Исходя из этого понимания, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля. В настоящее время ведутся дополнительные обсуждения, касающиеся «Золотого купола», поскольку он имеет отношение к Гренландии», — написал Трамп.
Дополнительная информация будет предоставляться по мере продвижения переговоров, добавил президент.
21 января на Международном экономическом форуме в Давосе Трамп выразил надежду, что силовой захват Гренландии не понадобится.
Ранее минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США в Гренландию.