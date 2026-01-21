Трамп передумал вводить пошлины против ряда стран из-за Гренландии

Трамп: США не будут вводить пошлины против ряда европейских стран

Президент США Дональд Трамп решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.

Он рассказал, что на основе продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были сформированы рамки будущего соглашения по Гренландии «и, по сути, всего Арктического региона».

По его словам, это решение станет важным для США и всех стран НАТО.

«Исходя из этого понимания, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля. В настоящее время ведутся дополнительные обсуждения, касающиеся «Золотого купола», поскольку он имеет отношение к Гренландии», — написал Трамп.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере продвижения переговоров, добавил президент.

21 января на Международном экономическом форуме в Давосе Трамп выразил надежду, что силовой захват Гренландии не понадобится.

Ранее минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США в Гренландию.