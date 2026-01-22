Размер шрифта
В Белгородской области дрон нанес удар по грузовому автомобилю

Гладков: в результате атаки дрона в Шебекинском округе ранен водитель грузовика
Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел на территории предприятия в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. Удар беспилотника повредил грузовик и ранил водителя, который получил осколочные ранения предплечья и ноги. Раненого на скорой помощи отправили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, повреждения получил стоявший рядом с грузовиком легковой автомобиль — его посекло осколками.

20 января Гладков сообщил, что украинские войска целенаправленно атаковали беспилотником гражданский автомобиль в городе Шебекино.

За день до этого в селе Отрадное Белгородского округа украинский беспилотный летательный аппарат атаковал частный дом.

Ранее в Белгородской области чиновник попал под удар двух украинских БПЛА.
 
