Россиянам Новый год омрачили задержки рейсов, падение сосулек и потопы

Клиенты «СберСтрахования» столкнулись более чем с 7,3 тыс. непредвиденных ситуаций в новогодние праздники. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании, изучив обращения в период с 31 декабря по 11 января.

60% заявлений поступили от туристов. В основном они сталкивались с задержкой рейсов (64% от всех заявлений по полисам страхования путешественников) и обращались за медицинской помощью (31%).

На полисы автострахования пришлось 22% заявлений. Так, 71% водителей обратились по полисам ОСАГО, 29% — по каско. Самыми распространенными причинами страховых случаев по полисам добровольного автострахования стали ДТП (60% от всех поступивших заявлений по каско в компанию) и падение на машины посторонних предметов, например сосулек, снега или тяжелых веток деревьев (21%).

На третьем месте инциденты с жильем — они составили 11% от общего количества обращений в новогодние праздники. Из них 54% происшествий касались ипотечного страхования и 46% добровольного. При этом проблема у большинства клиентов была одна и та же — бытовые заливы, — 75% от всех происшествий в домах и квартирах. Следом по количеству обращений идут пожары — 7% от всех страховых случаев с жильем.

На травмы пришлось 4% инцидентов. В холодное время года их причиной зачастую становятся падения на льду, пренебрежение техникой безопасности во время зимних развлечений, например, катания на тюбинге или коньках, а также при запуске салютов и использовании другой пиротехники.

Еще 3% заявлений компания получила по полисам защиты средств на банковских картах и счетах. Чаще всего люди обращались в связи с несанкционированными переводами (71%) и самостоятельными переводами денег из-за действий злоумышленников (12%).

«Более 300 млн рублей — такую сумму мы выплатили нашим клиентам, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями в период предыдущих новогодних праздников. Длинные каникулы традиционно становятся временем встреч, путешествий и активного отдыха, однако именно в этот период значительно возрастает и вероятность различных инцидентов. Можно невольно отвлечься на горнолыжном склоне или ледовом катке, столкнуться с коротким замыканием из-за большого количества гирлянд или не справиться с управлением на обледенелой дороге. Чтобы подобные ситуации не омрачили праздники, стоит оформить страховой полис — он поможет меньше волноваться о возможных неприятностях и позволит избежать финансовых расходов, если что-то пойдет не по плану», — отметил исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов.

