Мошенники обманули 90-летнюю пенсионерку, сказав, что ее дочь попала в ДТП

В Волгограде мошенники обманули 90-летнюю пенсионерку под предлогом ДТП
В Волгограде 90-летняя женщина поверила в ДТП с ее дочерью и чуть не лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионерке из Краснооктябрьского района позвонил неизвестный, представившийся «правоохранителем». Аферист заявил, что дочь женщины якобы стала виновницей дорожной аварии, и предложил помочь ей «избежать ответственности», передав сбережения через курьера.

Обманутая горожанка собрала 300 тысяч рублей и уже передавала их сообщнику преступников, когда на место неожиданно приехала дочь пенсионерки. Курьер, осознав провал, бросил деньги и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 3 статьи 159 УК РФ.

Ранее российские супруги испугались уголовного дела и отдали мошенникам 2,8 млн рублей.

