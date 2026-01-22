Размер шрифта
В центре нашей галактики зафиксировали загадочные мощные вспышки

NASA/ESA

Астрономы из международной команды проекта South Pole Telescope (SPT) обнаружили в центре Млечного Пути неожиданные мощные вспышки излучения, исходящие от двух систем с белыми карликами. Это первый случай, когда подобные события удалось зарегистрировать в миллиметровом диапазоне длин волн, что открывает новое направление для изучения динамических процессов в плотных областях Галактики. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

В отличие от целенаправленных наблюдений заранее выбранных объектов, обзор SPT многократно сканировал обширную область Галактической плоскости. Это позволило зафиксировать короткоживущие вспышки света от двух уже известных систем белых карликов в одной из самых сложных для наблюдений зон неба — вблизи галактического центра. Каждая вспышка длилась около суток, что делает их редкими, но крайне информативными событиями.

По мнению исследователей, вспышки могли быть вызваны внезапными магнитными «взрывами» в аккреционном потоке — аналогами солнечных вспышек, но в гораздо более экстремальных условиях.

Особую ценность открытию придает то, что миллиметровый диапазон ранее почти не использовался для поиска транзиентов — кратковременных астрофизических событий. Новые данные показывают, что такие наблюдения могут дать уникальную информацию о магнитной физике аккреционных дисков, механизмах переноса углового момента и эволюции компактных двойных систем.

Проект SPT-3G продолжит ежегодные наблюдения центра Млечного Пути, постепенно накапливая детальную «хронику» его переменной активности. Ученые подчеркнyли, что миллиметровая астрономия способна не только картографировать Вселенную, но и фиксировать ее в движении — улавливая краткие энергетические всплески, которые меняют представления о процессах в недрах нашей Галактики.

Ранее ученые воссоздали в лаборатории подземный океан на спутнике Юпитера.

