Обмен между ЦСКА и «Зенитом» сравнили с заменой шила на мыло

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейский клуб выиграл от обмена защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

По его словам, Дивеева в петербургском клубе ждет провал, сравнимый с провалом защитника сборной России Марио Фернандеса.

«Зенит» шило на мыло поменял. А ЦСКА выиграл от этого обмена, слава богу. В свое время они так же нашего Марио (Марио Фернандеса, — прим. «Газеты.Ru») подписали. А я говорил, говорил Семаку — не бери его ни в коем случае, не нужен тебе Марио, ты прогоришь. Вот, пожалуйста, прогорел. И сейчас тоже самое получится, все будет точно так же. А ЦСКА получил хорошего нападающего, Гонду — высокого класса нападающий, мне он очень нравился в играх за «Зенит». Он еще не сказал последнее слово в российском футболе», — заявил Пономарев.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

