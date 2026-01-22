Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Наука

Накрывшая Землю сильная магнитная буря закончилась

ИПГ: закончился накрывший Землю геомагнитный шторм
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Закончилась магнитная буря, начавшаяся после первой в 2026 году вспышки высочайшего класса. Она продлилась 42 часа. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Как отмечается, мощность текущей магнитной бури приблизилась к историческим рекордам. Это явление помимо серьезных помех в связи, может влиять на возникновение нарушений в работе радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. При этом полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках, отметили в ИПГ.

В ночь на 19 января был зафиксирован пик радиационного шторма в окрестностях Земли. По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН он стал самым сильным в XXI веке. В итоге несколько суток над территорией России и Европы можно было наблюдать полярные сияния.

До этого научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт сообщил, что мощные солнечные вспышки и выбросы корональной плазмы могут вызвать магнитные бури на Земле, что потенциально представляет угрозу для людей.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678355_rnd_6",
    "video_id": "record::4dff5850-3f8a-466f-b74d-68d716ab3ba9"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+