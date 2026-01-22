Накрывшая Землю сильная магнитная буря закончилась

Закончилась магнитная буря, начавшаяся после первой в 2026 году вспышки высочайшего класса. Она продлилась 42 часа. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Как отмечается, мощность текущей магнитной бури приблизилась к историческим рекордам. Это явление помимо серьезных помех в связи, может влиять на возникновение нарушений в работе радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. При этом полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках, отметили в ИПГ.

В ночь на 19 января был зафиксирован пик радиационного шторма в окрестностях Земли. По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН он стал самым сильным в XXI веке. В итоге несколько суток над территорией России и Европы можно было наблюдать полярные сияния.

До этого научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт сообщил, что мощные солнечные вспышки и выбросы корональной плазмы могут вызвать магнитные бури на Земле, что потенциально представляет угрозу для людей.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.