Детский матрас нужно менять каждые пять лет, предупредил врач

Врач Фарманов: для здоровья спины детский матрас нужно менять раз в пять лет

Новый матрас нужно покупать детям раз в пять-семь лет, это нужно для правильного формирования позвоночника, рассказал «Газете.Ru» врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Зейнутдин Фарманов.

«В раннем детстве (первые годы) требуется твердая и ровная поверхность (без глубокого проваливания) — это важно для безопасности и формирования позвоночника. В школьном возрасте и подростковом периоде, при быстром росте, нужна упругая поддержка, которая не будет «проваливать» таз и позвоночник», – объяснил врач.

Дети растут — их масса и рост меняются, поэтому важно постоянно обновлять матрас.

«Рекомендуемые ориентиры: проверять состояние матраса каждые 3–5 лет; реальная замена часто требуется каждые 5–7 лет, иногда раньше при видимой просадке или изменении комфорта. Производители и педиатры часто советуют замену чаще, чем для взрослых, потому что у детей матрас испытывает более сильные нагрузки, например, дети могут на нем прыгать, но главное – он должен соответствовать растущему телу», – заметил доктор.

Взрослым менять матрас нужно в среднем раз в 10 лет или при появлении вмятин, бугров или провисаний, звуков при движении или, если вам вдруг стало неудобно спать на привычном матрасе.

«При выборе ориентируйтесь на массу тела, позу сна и предпочтения. Если есть эпизодические боли в спине, вам нужна средняя жесткость и зональная поддержка, чтобы не допустить «провала» и не ухудшить выравнивание позвоночника», – заключил специалист.

