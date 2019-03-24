В Кремле отреагировали на публикацию отчета по «российскому делу»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию выводов спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время в Кремле не ознакомились с данным документом.
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Ранее сообщалось, что министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр передал американскому Конгрессу «очень краткий» доклад о расследовании «российского дела».
Как отмечалось, отчет Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией.