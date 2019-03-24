Bloomberg узнал, когда конгресс США получит доклад Мюллера

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Глава минюста США, генпрокурор Уильям Барр может уже в воскресенье, 24 марта, представить американскому Конгрессу основные выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», передает Bloomberg со ссылкой на осведомленный в ситуации источник.

23 марта министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр уведомил конгресс страны о завершении расследования дела о «вмешательстве России» в выборы, которое на протяжении последних двух лет вел Мюллер.

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«Ожидается, что Барр сегодня направит основные выводы доклада спепрокурора Мюллера в Конгресс», — говорится в материале Bloomberg.

Ранее сообщалось, что на минюст США подали в суд из-за того, что ведомство не публикует результаты расследования Мюллера.