Петицию об отмене Brexit подписали более 5 миллионов британцев

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Петицию с требованием отменить действие статьи 50 договора о Евросоюзе, которая регулирует выход стран, и сохранить членство Великобритании в ЕС подписали более 5 миллионов британских граждан. Электронная петиция размещена на официальном сайте парламента Британии.

«Правительство из раза в раз заявляет, что выход из ЕС — это воля народа». Нам нужно положить конец этим утверждениям, продемонстрировав сейчас силу общественной поддержки, чтобы остаться в ЕС. Народного голосования может не произойти — так проголосуйте сейчас», — говорится в сообщении.

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При этом накануне в Лондоне более миллиона человек вышли на улицы с требованием провести повторный референдум по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Ранее в Британии оценили последствия голосования по альтернативам Brexit.