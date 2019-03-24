«Гора родила дохлого мышонка»: Пушков об итогах «российского дела» Мюллера

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал новости об окончании расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

По мнению сенатора, итоговый доклад Мюллера не докажет «сговора с Россией», поскольку такового просто не было.

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«Ни один из «подозреваемых» с Россией в сговор не вступал — ни (юрист Пол. — «Газета.Ru») Манафорт, ни (экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл. — «Газета.Ru») Флинн, ни другие. В докладе будет много дыма и тумана, различные «хайли лайкли», но ничего конкретного», — написал Пушков.

Сенатор пришел к выводу, что «гора вновь родила дохлого мышонка».

Ранее сообщалось, что когда будут опубликованы выводы по «российскому делу».