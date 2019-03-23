Помпео рассказал о двойных стандартах в действиях Трампа по Голанам

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерение США признать Голанские высоты израильской территорией на фоне ситуации с Крымом не является политикой двойных стандартов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в интервью Помпео напомнили, что ранее США ввели санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг Крыма. Журналист задала вопрос о том, не говорит ли намерение США по Голанам о «политике двойных стандартов».

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«Нет, вовсе нет. Действия президента (Трампа - ред.) по Голанским высотам - это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства. Это так просто», — заявил Помпео.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что страна все еще считает Голанские высоты территорией, оккупированной Израилем.