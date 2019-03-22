Депутат Рады предложил упразднить должность президента Украины

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Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович выступил за упразднение в стране поста президента. Об этом сообщает «112 Украина».

«...было бы идеально, чтобы Рада за оставшийся период до парламентских выборов спасла страну, упразднив президентский пост»,— заявил Рабинович.

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Он добавил, что президенты Украины ничего хорошего своей стране не дали.

Ранее сообщалось, что Рабинович посетовал на «искусственную украинизацию».