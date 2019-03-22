Петицию об отмене Brexit подписали 2,6 миллиона британцев

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Петицию с требованием отменить действие статьи 50 договора о Евросоюзе, которая регулирует выход стран, и сохранить членство Великобритании в ЕС подписали более 2,6 миллионов британских граждан. Электронная петиция размещена на официальном сайте парламента Британии.

Комитет по петициям парламента страны отметил в твиттере, что скорость подписания в последнее время стала «самой высокой, с которой сайту когда-либо приходилось иметь дело».

Вчера, 21 марта, Евросоюз одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС. Британия должна будет покинуть Европейский союз 22 мая, если британский парламент одобрит сделку по Brexit, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.