Полиция взяла под охрану девять кандидатов в президенты Украины
Национальная полиция Украины предоставила охрану для девяти кандидатов в президенты страны, сообщает РИА «Новости».
Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, охранные мероприятия проводятся на основании заявлений кандидатов.
Он не уточнил, каким именно кандидатам предоставлена охрана.
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Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
Ранее кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране.