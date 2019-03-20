МИД: Россия ответит на санкции Австралии

В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российская сторона не оставит без ответа эту недружественную акцию», — добавили в МИД.

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Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции против семи россиян из-за Керченского пролива.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.