ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских граждан краткосрочными наблюдателями на выборах президента Украины, передает ТАСС.

Об этом сообщил представитель общественной организации по контролю за выборами «ОПОРА» Александр Клюжев, который присутствовал на заседании комиссии ЦИК Украины в среду, 20 марта.

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«Другие наблюдатели от этой организации («ОПОРА». — «Газета.Ru») были зарегистрированы», — подчеркнул Клюжев.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиян в список краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.