В Совфеде не списали на «чудачества» Трампа идею о членстве Бразилии в НАТО

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа, предложившего включить Бразилию в НАТО, передает РИА «Новости».

Трамп заявил о своих намерениях дать Бразилии статус союзника по НАТО 19 марта.

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Косачев отметил, что Трамп пытается «показать, что не забросил НАТО», поэтому его слова — не «очередные чудачества экстравагантного главы Белого дома», а, возможно, будущая реальность. Кроме того, у этого предложения сразу несколько измерений, добавил сенатор.

«Приглашение нового правого лидера Бразилии к военному альянсу — будь то в рамках НАТО или в отдельном формате — это предложение создать своего рода «Антикоминтерновский пакт», — добавил Косачев.

Цель этого предложения Трампа — «противодействие левым на американском континенте», подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил об изменении союзнического статуса Бразилии.