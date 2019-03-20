Как будут называть астанчан после переименования города в Нурсултан

Депутат мажилиса парламента Казахстана Бахтияр Макен рассказал, как будут называть жителей столицы после переименования города, передает «Sputnik Казахстан».

«Есть варианты — нурсултане, нурсултаны, нурсултанчане», — рассказал Макен.

По его словам, переименовать столицу — это хорошее и своевременное решение.

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«Мы давно об этом говорили, время настало», — сказал Макен.

Он также выразил мнение, что астанчане привыкнут к новому названию города также, как привыкли к названию аэропорта привыкли, который в 2017 году переименовали в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее депутаты приняли в первом и втором чтении поправки в конституцию о переименовании столицы страны Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.