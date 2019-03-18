AP назвало кандидата-аутсайдера в президентской гонке США

Роль аутсайдера в президентской гонке между кандидатами демократической партии США досталась сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что в настоящее время американский сенатор сталкивается с проблемами сбора средств на предвыборную кампанию и соперничеством с другими кандидатами-демократами. Кроме того, остается напряженность из-за ее сообщений об индейском происхождении, после которых сенатор-демократ приносила извинения.

Реклама

Отмечается, что ее советники проводят агрессивную, возможно, рискованную стратегию, призывая отказаться от традиционных мероприятий по сбору средств и посвятить время встречам с избирателями.

На данный момент Уоррен не может похвастаться большим количеством собранных средств. AP со ссылкой на официальные данные пишет, что в первый день предвыборной кампании она собрала $300 тыс. В то же время сенатор Берни Сандерс в первый день собрал почти $6 млн.

Выборы президента США состоятся в 2020 году.

Ранее Facebook удалила рекламную кампанию кандидата в президенты США Элизабет Уоррен.