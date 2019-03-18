NYT узнала об операции саудовского принца против оппозиционеров

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман за год до убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи санкционировал секретную операцию, целью которой было заставить замолчать несогласных с властями, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с информацией разведки США.

Отмечается, что секретная операция включала слежку, похищение, задержание и пытки граждан Саудовской Аравии. Как пишет NYT, по крайней мере, некоторые из тайных миссий выполнялись членами той же группы, которая причастна к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в посольстве саудовского королевства в Стамбуле в октябре 2018 года, сообщили источники издания. Они полагают, что именно его убийство стало «особенно вопиющим» примером широкой антиоппозиционной кампании в Саудовской Аравии.

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Начиная с 2017 года, причастные к убийству Хашукджи были задействованы по меньшей мере в 10 операциях. В некоторых из них саудовцев принудительно возвращали из других арабских государств, задерживали и оказывали насилие во дворцах, принадлежащих наследному принцу и его отцу, саудовскому королю Салману, рассказали источники NYT. Американские чиновники называют их команду «саудовской группой оперативного вмешательства».

Ранее сообщалось, что Интерпол объявил в международный розыск 20 саудовцев по делу Хашукджи.