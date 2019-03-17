Байден оговорился о своем участии в президентской гонке

Бывший вице-президент США Джо Байден сделал оговорку о своем участии в выборах президента в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, во время выступления перед членами Демократической партии в штате Делавэр.

Байден заявил, что у него самый прогрессивный послужной список из всех, кто будет баллотироваться кандидатом в президенты. Однако затем он поправил себя и сказал «из тех, кто мог бы баллотироваться».

Ранее сообщалось, что Джо Байден начал поиск кандидатов в вице-президенты.