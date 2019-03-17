Кандидат в президенты США не считает недостатком то, что он «белый»

Объявивший об участии в президентской гонке на выборах 2020 года демократ Бето О`Рурк заявил, что его пол и гендер не станут для него помехой в ходе избирательной кампании, передает Associated Press.

«Я бы вообще не сказал, что это недостаток. Как белый человек, у которого были привилегии, на которые другие не могли рассчитывать или принимать как должное, у меня явно были преимущества на протяжении всей моей жизни», — заявил О`Рурк.

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13 марта Бето О`Рурк объявил о намерении баллотироваться президентом США в качестве кандидата от Демократической партии на выборах в 2020 году.

Ранее Reuters сообщил, что участник президентской гонки в США оказался бывшим хакером.