Силовики задержали журналистку на митинге Порошенко в Ковеле

Журналистка украинского телеканала «Аверс» Наталья Полищук была задержана силовиками во время митинга президента Украины Петра Порошенко в городе Ковель Волынской области. Об этом говорится в сюжете телеканала, размещенном на YouTube.

На кадрах видно, что украинские правоохранители силой уводят девушку, несмотря на то, что у нее при себе был бейдж журналиста. Полищук объясняет полицейским, что она не нарушала законов и просит о помощи, на что один из полицейских отвечает, что девушка «плохо попросила».

Реклама

Впоследствии Полищук задается вопросом, может ли Порошенко выступать гарантом, если он нарушает права граждан страны.

Ранее сообщалось, что журналистов отказались пускать на митинг Порошенко в Волынской области.