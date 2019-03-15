В Чечне указали на неверный перевод слов чеченского депутата о нелюбви к русским
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров усомнился в верности перевода депутата парламента Чечни Магомеда Ханбиева о нелюбви к русским, передает Ura.ru.
Перевод высказывания чеченского депутата был сделан сторонниками Алексея Навального, в связи с чем Умаров предположил, что слова Ханбиева просто некорректно перевели с чеченского.
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Умаров также заявил, что не верит, что Ханбиев «мог сказать что-то против русских».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести.