В Чечне указали на неверный перевод слов чеченского депутата о нелюбви к русским

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров усомнился в верности перевода депутата парламента Чечни Магомеда Ханбиева о нелюбви к русским, передает Ura.ru.

Перевод высказывания чеченского депутата был сделан сторонниками Алексея Навального, в связи с чем Умаров предположил, что слова Ханбиева просто некорректно перевели с чеченского.

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Умаров также заявил, что не верит, что Ханбиев «мог сказать что-то против русских».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести.