Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны. Об этом сообщает Strana.ua.

«Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину», — сказал Порошенко.

Реклама

Также украинский лидер отметил, что основными врагами для страны являются Россия и бедность.

Ранее пользователи социальных сетей стали массово иронизировать и шутить после того, как Порошенко нечаянно оговорился и назвал Украину «агрессором».