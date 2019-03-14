Тимошенко заявила о фальсификации выборов командой Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко о масштабной фальсификации выборов командой украинского лидера Петра Порошенко, передает ТАСС.

Об этом она сказала в ходе переговоров с главой представительства ЕС на Украине Югом Мингарелли.

По ее словам, происходящее вокруг выборов на Украине, «несовместимо с демократией».

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В свою очередь, Мингарелли подчеркнул, что президентские выборы на Украине должны быть «честными и свободными».

Ранее сообщалось, что Порошенко обогнал Тимошенко в гонке за президентское кресло.