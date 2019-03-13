В ФБР признали, что минюст при Обаме приказал не заводить дело против Клинтон

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Бывший юрист ФБР Лиза Пейдж признала, что минюст при экс-президенте США Бараке Обаме приказал не начинать судебное разбирательство в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон из-за скандала с ее электронной почтой. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, Пейдж созналась в этом конгрессмену Джону Рэтклиффу. Фрагмент допроса он разместил у себя в твиттере.

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«Лиза Пейдж под присягой подтвердила мне, что минюст при Обаме приказал ФБР не выдвигать обвинения против Хиллари Клинтон в грубой небрежности в обращении с секретной информацией», — написал Рэтклифф.

Ранее сообщалось, что Клинтон отказалась от участие в президентских выборах в 2020 году.