Австрия запланировала открытие консульств в двух городах России

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что австрийские власти намерены открыть свои консульства в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что в Петербурге планируется открыть генеральное консульство, а в Новосибирске — почетное.

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Сроков открытия консульств Кнайсль не назвала.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выразил мнение, что Австрия и Россия традиционно поддерживают «хорошие контакты».