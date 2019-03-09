В Крыму ответили на запрет США на признание полуострова российским
Представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал запрет США на признание полуострова российским, передает РИА «Новости».
Мурадов заявил, что Крым не нуждается в одобрении со стороны иностранных стран, в том числе американской стороны. Признавать полуостров российским или нет — дело каждого.
«Крыму никакого признания не требуется. Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством», — подчеркнул Мурадов.
Он добавил, что Крым является востребованным регионом у иностранных политиков и с полуостровом «хотят общаться». По его мнению, это видно на практике и по возрастающему объему контактов и взаимодействия с каждым годом.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.