В Крыму ответили на запрет США на признание полуострова российским

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Представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал запрет США на признание полуострова российским, передает РИА «Новости».

Мурадов заявил, что Крым не нуждается в одобрении со стороны иностранных стран, в том числе американской стороны. Признавать полуостров российским или нет — дело каждого.

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«Крыму никакого признания не требуется. Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством», — подчеркнул Мурадов.

Он добавил, что Крым является востребованным регионом у иностранных политиков и с полуостровом «хотят общаться». По его мнению, это видно на практике и по возрастающему объему контактов и взаимодействия с каждым годом.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.