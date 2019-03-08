Трамп: суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией
Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор, вынесенный бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту. Об этом он написал в твиттере.
По словам американского лидера, это разбирательство подтвердило, что «не было никакого сговора с Россией».
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Он также подчеркнул, что охота на ведьм в США продолжается.
«Это так плохо для нашей страны!», — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что CNN назвала победой Трампа минимальный срок Манафорта по налоговому делу.