Трамп: суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор, вынесенный бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту. Об этом он написал в твиттере.

По словам американского лидера, это разбирательство подтвердило, что «не было никакого сговора с Россией».

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Он также подчеркнул, что охота на ведьм в США продолжается.

«Это так плохо для нашей страны!», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что CNN назвала победой Трампа минимальный срок Манафорта по налоговому делу.