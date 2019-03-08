CNN назвала победой Трампа минимальный срок Манафорта по налоговому делу

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Приговор Полу Манафорту, который является бывшим главой предвыборного штаба президента США, по налоговому делу позволит американскому лидеру Дональду Трампу дискредитировать спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, отсутствие связи Манафорта с Россией поможет Трампу «нанести удар» по расследованию дела о «российском вмешательстве».

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Как отмечается, Трамп может заявить, что расследование в отношении Манафорта было «охотой на ведьм».

При этом «планы Трампа» могут быть разрушены в ходе следующего судебного заседания в отношении Манафорта.

Ранее сообщалось, что суд в США не выявил связи экс-соратника Трампа с Россией.