Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление госсимволов

Госдума приняла закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество и государство, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

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Если те же действия были совершены лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, они будут караться штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры.

Ранее Генпрокуратура поддержала законопроекты о блокировке информационных ресурсов за распространение недостоверной информации и материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.