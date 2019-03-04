Российский посол: Лондон дал понять, что Россия не увидит Скрипалей

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Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что британские власти не позволят дипломатам из России увидеть отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

По его словам, «известные люди», отвечающие за безопасность, дали ему понять, что российские дипломаты никогда не встретятся со Скрипалями.

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Также, по его мнению, расследование случившегося в Солсбери засекретят и скажут, что «Россия не дала возможности обсудить эту тему на уровне специалистов».

»(Британская сторона не заинтересована. — «Газета. Ru») ни в каких контактах», — подчеркнул Яковенко.

Однако Москва продолжит свое политическое давление на британские власти, чтобы разобраться в инциденте, добавил посол.

Ранее сообщалось, что МИД назвал инцидент в Солсбери «дохлым котом».

Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.